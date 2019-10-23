Национальная команда Азербайджана, которая в октябре победила в товарищеском матче сборную Бахрейна (3:2) и уступила в отборочной игре Евро-2020 Венгрии (0:1), опустилась со 109-й позиции на 111-ю.

Напомним, что матч с венграми получился скандальным. На последних минутах футболист сборной Азербайджана Бахлул Мустафазаде забил гол в ворота хозяев, но голландский арбитр Деннис Хиглер ошибочно посчитал, что мяч коснулся руки. В результате Азербайджан лишился одного очка в турнирной таблице группы «E» и рейтинговых баллов в табели о рангах ФИФА. Если бы матч с Венгрией завершился вничью, то наша команда наверняка была бы в таблице выше ее нынешней позиции.

У сборной Азербайджана сейчас 1189 баллов. Лидирует в рейтинге Бельгия (1755). В первую тройку также входят Франция (1726) и Бразилия (1715). Если говорить о соперниках нашей команды по отборочной группе, то Хорватия занимает 7-ю позицию, Уэльс – 24-е, Словакия – 31-е, Венгрия – 50-е.