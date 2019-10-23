Во всяком случае именно в этом российском городе решалась проблема урегулирования тяжелой ситуации, которая сложилась в рамках и без того головоломной обстановки в Сирии после решения Дональда Трампа не препятствовать турецкой операции к югу от границы с этой страной. В Анкаре с вице-президентом Майклом Пенсом договорились о пятидневном перемирии, а вот Путин с Эрдоганом утрясли все остальные вопросы буквально за два дня до его истечения. И да, в определенном мире главным по Сирии отныне будет российский президент, так что Сочи, где расположена одна из его любимых резиденций, превращается фактически в сирийскую столицу.

Не то чтобы и до этого Башар Асад что-то сильно решал. Общеизвестно, что включение России в 2015 году в кашу сирийской войны всех против всех спасло президента Асада от неминуемого поражения. Роль российских и иранских союзников в поддержке Дамаска сложно переоценить. Именно их силами удалось остановить продвижение разношерстных отрядов антиасадовской оппозиции, а затем и начать отвоевывание территории.

О том, чтобы вернуть Сирию в довоенные границы, пока не приходится и мечтать. У Турции тут свой интерес: пользуясь возможностью, президент Эрдоган решил зачистить свои южные рубежи от враждебного курдского элемента. В коридор на территории, прилегающей к турецкой границе, он намерен переселить два миллиона сирийских беженцев, находящихся сейчас в Турции. Это изменит этнический состав северной Сирии и отбросит отряды курдской народной милиции, которым турецкий президент абсолютно не доверяет, поголовно считая террористами.

Трампу, чтобы принять решение не мешать Эрдогану, хватило одного телефонного звонка турецкого президента. Но главу Белого дома тут же обрушилась критика, что он бросает верного союзника США по борьбе с ИГИЛ. Помочь курдам в ситуации, когда главнокомандующий уже дал приказ не мешать туркам в их продвижении по курдской территории, и прилетал Майкл Пенс. Курдам дали время на отход, а Эрдоган с Путиным договорились о дальнейших действиях.

В течение 150 часов курдские отряды должны отойти на расстояние не меньше 30 километров от границы. Та часть границы, которая уже контролируется турками, за ними и останется, остальную будут патрулировать турецкие и российские подразделения. Вроде все довольны, кроме курдов? Да как сказать.