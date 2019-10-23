Роухани в Баку
Президент Ирана Хасан Роухани в четверг прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения, сообщает АзерТАдж.
Президент Ирана Хасан Роухани в четверг прибыл с визитом в Азербайджан для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения, сообщает АзерТАдж.
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