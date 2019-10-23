Шойгу переговорил с главным курдским генералом

Глава российского военного ведомства довел до сведения Мазлума Абдо планы расширения в ближайшие дни маршрутов патрулирования и увеличения количества подразделений российской военной полиции в районе сирийско-турецкой границы, цитирует РИА Новости заявление Минобороны.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу путем телеконференции обсудил с так называемым «главнокомандующим» арабо-курдскими отрядами в Сирии (SDF), лидером террористической группировки YPG Мазлумом Абдо сложившуюся после шестичасовых переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана ситуацию на севере Сирии. Сообщается, что в беседе также принял участие начальник российского генштаба Валерий Герасимов.

Шойгу отметил, что мирному населению, проживающему в 30-километровой полосе со стороны обсуждаемой границы, не нужно покидать дома, поскольку оно находится под защитой военной полиции РФ и сирийской погранслужбы.

Лидер террористической YPG Мазлум Абдо, также известный под кодовым именем Мазлум Кобани, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за «принятие мер по обеспечению безопасности курдского народа и прекращение войны».

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Мазлума Кобани в Вашингтон. Об этом глава Белого дома написал в твиттере: «Генерал Мазлум, благодарю за ваши добрые слова и мужество. Передайте мои наилучшие пожелания курдскому народу. Я с нетерпением жду встречи с вами».

Глава Белого дома также сообщил, что поговорил по телефону с «генералом» Мазлумом, который поблагодарил его за усилия, предпринятые США для остановки нападения Турции на курдский народ.