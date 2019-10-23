Беларусь нашла альтернативу российской нефти

Россия не будет препятствовать другим странам - членам ЕАЭС заключать двусторонние соглашения по поставкам нефти, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом Лукашенко сказал в интервью казахстанскому госканалу "Хабар"

"Я думаю, если РФ заинтересована в развитии нашего экономического Союза, она не будет, не станет препятствовать этому, потому что, если мы начнем блокировать общие проекты в ЕврАзЭС, ну что ж, тогда, как я часто говорю, другие страны, такие как Беларусь, Казахстан, будут искать счастье на стороне", – сказал Лукашенко.

"Думаю, что у нас получится с поставками и переработкой нефти, если мы договоримся по цене. Ну а почему не договориться? Мы вместе можем перерабатывать вашу нефть, продавать на премиальном европейском рынке, украинском рынке, на любом, потому что качество у нас нефтепродуктов, выход хороший нефтепродуктов", – отметил глава Беларуси.