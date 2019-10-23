Во время отборочного турнира чемпионата Европы, игры которого проходили в Чехии, эти игроки нарушили дисциплину. Сотрудники отеля, в котором проживала наша команда, обнаружили, что футболисты курят в своих номерах. Об этом были проинформированы представители АФФА и главный тренер команды Самир Алиев. Согласно его рапорту АФФА наказала этих футболистов и проинформировала их клубы. Будут ли данные игроки приглашаться в дальнейшем в сборную – решать главному тренеру.

Между тем, по информации сайта Sport24.az, речь идет о четырех нарушивших режим футболистах. Их имена не афишируются, но названы клубы, в которых они играют. Это «Карабах», «Кешля», «Габала» и «Сабаил».