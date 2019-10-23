Погода на завтра: возможны дожди
В пятницу, 25 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако местами возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер днем перейдет в южный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха составит 12-16, днем 18-22 градуса тепла, в Баку ночью 12-14, днем 20-22 градуса тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 765 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 55-65%.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 25 октября на Апшероне ожидаются слабые колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана завтра ночью и утром местами осадки, туман. Прогнозируется восточный ветер.
Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 4-8, днем 10-15 градусов тепла.