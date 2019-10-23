Шахин Мустафаев в новой должности встретил Роухани фото
Президент Ирана Хасан Роухани 24 октября прилетел в Баку для участия в XVIII саммите глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения.
Как сообщает АзерТАдж, в Международном аэропорту Гейдар Алиев президента Ирана встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и заместитель министра иностранных дел Надир Гусейнов.
Напомним, что накануне Шахин Мустафаев был назначен на должность вице-премьера Азербайджана.