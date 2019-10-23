Генерал Арутюнян о тактических упущениях Армении в апрельской войне

По словам Арутюняна, необходимо изучить, при каких обстоятельствах армянская сторона понесла людские потери, были ли приняты правильные решения или нет.

«Упущения были и в тактическом звене, и в оперативном звене, и в стратегическом звене, и эти упущения произошли по той причине, что неверно была оценена ситуация», - отметил Вагаршак Арутюнян.

На вопрос "Радио Азатутюн", были ли упущения, к примеру, в разведке, Арутюнян ответил: «Не буду углубляться, пока комиссия не завершит свои работы, по части разведки все будет изучено и раскрыто относительно того, была ли информация, была ли она доложена, кому была доложена и какое решение приняло это звено – правильное и своевременное или нет. Основная задача сегодня состоит в том, чтобы выяснить, какая была информация, кому ее доложили, и какое решение приняло это звено, и это идет, повторяю, от тактического до стратегического звена».

На вопрос, однозначно ли, что были упущения, генерал-лейтенант ответил: «Однозначно. Здесь не о чем говорить, однозначно упущения были. Каждая жертва должна быть изучена. Была война, и жертвы, конечно, должны были быть, не бывает войны без жертв. Здесь вопрос состоит в том, соответствуют ли эти жертвы сложности, серьезности сложившейся ситуации, это во-первых. Во-вторых, были ли те решения, которые были приняты, правильными, и если были приняты правильные решения, то если бы были приняты неверные решения, то какими были бы потери. Будет изучено - от чего и где погибла каждая жертва».

На замечание "Радио Азатутюн", что тогдашний заместитель начальника Генштаба, а ныне советник министра обороны генерал-лейтенант Энрико Априамов сказал, что «серьезных недостатков не было, в противном случае мы бы потеряли Агдере, Талыш и и т.д.», Арутюнян ответил: «Нет, если смотреть с этой точки зрения, будет серьезно, если мы сдадим Карабах, это будет серьезно. Как мы оцениваем, скажем, мы сдали позиции, это серьезно или нет? Я не могу согласиться с этой точкой зрения. Что ты считаешь серьезным, имели место потери – территориальные, скажу больше, имело место изменение линии соприкосновения, очень небольшое, но имело место, сейчас мы должны выяснить - почему. Если у него есть ответы - почему это произошло, то это другой вопрос, он должен сказать: по таким-то и таким-то причинам, а говорить, что мы не потеряли районы, задача сейчас не в этом, сейчас стоит задача выявить упущения, которые позволили изменить линию соприкосновения в пользу Азербайджана».