Дмитрий Рой, отдел международной политики 13:39

Городские сумасшедшие встревожены. В русскоязычных сетях распространяется воззвание одной из сект, лидеры которой пророчествуют, что «дуга управляемого хаоса начинает приобретать мировые масштабы», приводя в пример те же Гонконг, Барселону, Ливан и Латинскую Америку. Словом, все сильно смахивает на предапокалиптический сценарий, а потому - «молимся, братья и сестры, и собираемся в общины». Предварительно не забыв внести щедрые финансовые пожертвования. Им про предапокалиптический сценарий, конечно, виднее, однако что сентябрь, что октябрь - действительно поражают политической жарой. В том числе и в Латинской Америке. Вот только, думаю, происходящее там можно вполне объяснить и не прибегая к мистике, всадникам Апокалипсиса и прочим нагулам с иностранными агентами заодно. Тупость и жадность правящей элиты - вот что послужило главной причиной сначала событий в Венесуэле, а сегодня - источником социального пожара в Эквадоре и Боливии.

Вот, к примеру, Эквадор. Цены на нефть падают, разговоры о том, чтобы снять страну с «нефтяной иглы», ведутся не одно десятилетие, а между тем экономика стремительно рушится. Соответственно - растет дефицит государственного бюджета. Что делает в этих условиях президент страны Ленин Вольтер Морено, прикованный к креслу инвалид, социалист, большой поклонник Стивена Хокинга и номинант на Нобелевскую премию мира 2012 года? Все правильно - тут же забывает о своих идеалах и склоняется к убеждению, что «люди - новая нефть». То есть простые граждане должны стать источником новых доходов для казны. А потому, чтобы сократить дефицит бюджета, Ленин Морено отменил государственные субсидии на топливо. Которые действуют уже полвека и обходятся казне примерно в $1,3 млрд в год – чуть более 1% ВВП. После чего цены на бензин мгновенно взлетели на четверть, на дизтопливо – в 2,5 раза. Сначала возмутились профсоюзы таксистов и водителей грузовиков. Поползли вверх цены в магазинах. После чего под флагами Конфедерации коренных народов Эквадора (CONAIE), созданной в 1986 году, с Анд спустились местные индейцы - и захватили столицу Кито.

Сам же Ленин Морено с правительством бежал во второй по значению город Эквадора, портовый Гуаякиль, откуда сегодня вещает о «заговорщиках», «иностранных агентах» и клятвенно обещает снять Эквадор с «нефтяной иглы», пусть только ему позволят вновь вернуться во власть. Самое интересное в этой истории, что из-за попыток отмены государственных субсидий на топливо CONAIE гонит президентов из Киото уже третий раз за последние девятнадцать лет. Сначала, в 2000-м, это был 51-й президент Эквадора - Хамиль Мауад, спустя пять лет его судьбу повторил 52-й — Лусио Гутьеррес. Теперь вот пришла очередь третьего. Но главное здесь в том, что в «тучные годы», когда цена на нефть была высока, власти «заливали» страну деньгами, покупая социальную стабильность и строя некий «социализм XXI века с эквадорианской спецификой». Как иронизировали аналитики эквадорской инвесткомпании Analytica Securities, «Корреа [предшественник Ленина Морено - Д.Р.] за десятилетие у власти потратил не менее трех планов Маршалла» – более $330 млрд на страну, население которой насчитывает 17 млн человек». Об экономике не думали - широко раздавали субсидии, как обычно в таких случаях бывает - затевали многомиллиардные показушные проекты.

А потом все «схлопнулось» и перед властями страны предстала суровая реальность - внешний долг в половину ВВП, системная коррупция, неэффективное управление и экономика в том состоянии, когда с нее налогами даже клочка шерсти не снять, выпала та шерсть. Решили «постричь» эту самую шерсть с народа, совсем как их коллеги в Ливане, обложившие налогом WhatsApp. Ну и послал их народ… в Гуаякиль. Где они теперь посыпают голову пеплом и заявляют о своем разочаровании в «социализме». Надолго ли вот только это раскаяние? В Боливии ситуация несколько иная, но, как и в Эквадоре, все началось с действий властей. Идут себе, значит, в стране президентские выборы в воскресенье, все чинно и благородно, иностранные наблюдатели, празднично одетый народ на избирательных участках, избирком в режиме он-лайн информирует о подсчете голосов.

И вдруг выясняется, что действующий президент страны, находящийся на этом посту уже третий срок Эво Моралес в первом туре с убедительным отрывом от ближайшего конкурента, экс-президента Карлоса Месы, не побеждает. После чего поздним воскресным вечером избирком страны резко прекращает политику открытости и начисто огораживается от общественности. На связь он выходит только почти через сутки, вечером понедельника и сообщает, что по итогам подсчета 95% голосов Моралес набрал 46,41%, а Меса - 37,06%. Тут нужно пояснить, что в законодательстве Боливии есть такая «фишка» - если в первом туре кандидат не набирает 50%, но опережает ближайшего соперника более чем на 10%, то он и есть победитель, никакого второго тура не нужно, и так все ясно. Пока граждане страны переваривали эту информацию, избирком порадовал их еще одной новостью - согласно данным окончательного подсчета, разрыв между Моралесом и Месой составил ровно 10,012 процента. То есть, родившегося и выросшего в индейской общине, предпочитающего традиционные одежды и жующего коку, как простой боливиец харизматичного Моралеса можно поздравить с историческим четвертым сроком. Побит рекорд пребывания у власти в Боливии, включая длительность правления легендарного Андреса де Санта-Круса, руководившего страной в начале XIX столетия, на заре независимости.