Кремль об американских войсках в Сирии

В Кремле считают нелегитимным присутствие в Сирии американских солдат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американского лидера Дональда Трампа оставить там часть военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 24 октября.

21 октября The New York Times сообщила, что Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы оставить несколько сотен американских военных в восточной Сирии. Речь якобы идет о 200 бойцах специального назначения. По данным издания, к этому решению республиканца подтолкнула резкая критика его решения о выводе войск.

22 октября было объявлено о прекращении турецкой военной операции «Источник мира» на севере Сирии, которая началась 9 октября. Власти США отказались помогать курдам и объявили о выводе своей армии.