В МВД опровергли увольнение полицейских из-за митинга
Информация, распространенная об увольнении группы сотрудников полиции, участвовавших в предотвращении попытки незаконной акции в Баку, ложная, сообщает Trend cо ссылкой на Главное управления полиции (ГУП) город Баку.
«Информация, распространенная в социальных сетях о том, что сотрудники полиции, привлеченные к пресечения попытки незаконной акции в Сабаильском районе, уволены по собственному рапорту из органов внутренних дел, не соответствует действительности», - говорится в сообщении Управления полиции.