Как указывается в представленном Министерством финансов Азербайджана проекте госбюджета на 2020 год, государственных дотаций лишатся города: Сумгаит, Гянджа, Мингячевир, Лянкяран, Нафталан, Шеки, Ширван, районы: Абшеронский, Агджабединский, Астаринский, Бейлаганский, Бардинский, Билясуварский, Гёкчайский, Гаджигабульский, Хачмазский, Имишлинский, Исмайыллинский, Кюрдамирский, Газахский, Габалинский, Губинский, Губадлинский, Гусарский, Масаллинский, Нефтчалинский, Саатлынский, Сабирабадский, Сальянский, Сиязаньский, Шабранский, Шамахинский, Агсуинский, Джалилабадский, Дашкесанский, Гекгельский, Шамкирский и Товузский.

С 2020 года 39 районов страны будут покрывать свои расходы из собственных средств.

Планируется, что в будущем году местные доходы, которые являются составной частью доходов госбюджета, достигнут 797 млн манатов, что выше прогноза этого года на 58,8 млн манатов.

Отметим, что в 2018 году были урезаны дотации 19 районам и городам.

Между тем еще в 2016 году, если не считать двух-трех районов, практически вся страна финансировалась из Баку, государством. Называвшиеся в советское время «житницами» и «закромами родины» регионы на самом деле были убыточными и жили за счет дотаций. Оплата работы бюджетников в них всегда производилась из госказны.

И вот со следующего года больше половины азербайджанских городов и районов переходят на самообеспечение, как говорится, с казенных - на собственные харчи.

Как уточнил haqqin.az эксперт-экономист Вюгар Байрамов, до 2016 года все расходы районов покрывались за счет прибыли, сформированной в Баку. То есть почти вся страна жила на дотации из столицы, где было сконцентрировано 95% промышленности и крупного бизнеса.

«Несмотря на то, что часть налогов остается на местах, региональным властям очень выгодно и удобно получать дополнительно к этим средствам еще и дотации из госбюджета на содержание района - от уборки улиц до ремонта протекающей кровли дворца культуры. Падение цен на нефть стало первым звонком для провинции о том, что источник дотаций не вечен и пора учиться жить по законам рыночной экономики.

И вот с 2016 года правительство начало политику фискальной консолидации, сокращения расходы, экономии и рационального использования бюджетных средств. И властям районов и городов регионального значения пришлось задуматься над привлечением инвестиций и самофинансированием. Уже с 2016 года районам предоставили финансовую автономию, что было важным условием для привлечения инвестиций. Чиновникам на местах ничего не оставалось, кроме как взяться за создание благоприятной бизнес-среды, развитие сельского хозяйства, разрабатывать новые, коммерчески прибыльные направления предпринимательства. Жизнь в условиях низких цен на нефть вынудила регионы вспомнить о собственных ресурсах», - отметил эксперт.

К этому времени, подчеркивает В.Байрамов, государство построило необходимую для плодотворного развития бизнеса инфраструктуру. Властям на местах оставалось только конвертировать это в источник доходов региона. И некоторые районы действительно начали возрождаться на пепелище своих хозяйств. В регионах стали успешно развиваться фермерские хозяйства, прудовое рыбоводство, садоводство, предприятия перерабатывающей промышленности и даже туризм.

«За счет вложенных государством крупных инвестиций толковые хозяйственники в районах нашли способы покрыть расходы за счет собственных средств. На примере автомобильного завода в Нефтчале, сахарного комбината в Имишли видно, что государство всячески способствует привлечению инвестиций в регионы, где относительно слабые перспективы для быстроприносящих прибыль сфер – туризма, легкой промышленности. Вместе с тем однозначно, что практически у всех наших районов имеются весьма неплохие экономические перспективы и возможности, чтобы к 2025 году обеспечить полное самофинансирование. На это и рассчитывает правительство», - подчеркивает экономист.