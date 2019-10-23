Путин назвал причину событий в Ливии

Текущая ситуация в Ливии – результат безответственной политики ряда государств, которые в свое время извратили резолюцию ООН, заявил в ходе пленарного заседания саммита "Россия — Африка" президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Мы все внимательно и с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. Считаю, что то, что сейчас происходит – это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций в свое время", - сказал Путин после выступления главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.

Он также пожелал Сарраджу скорейшего восстановления мира в Ливии.

"Мы желаем вам скорейшего восстановления мира, правопорядка, и уверен, что стремление к договоренности между всеми конфликтующими сторонами должно привести к восстановлению ливийской государственности. Мы все будем способствовать именно такому процессу", - подытожил российский лидер.