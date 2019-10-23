МИД РФ: курды отводят войска от турецкой границы

Курдские вооруженные формирования начали отводить свои отряды из районов у турецкой границы, достигнутые в Сочи договоренности выполняются, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

22 октября президенты Турции и России - Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин договорились в Сочи о прекращении турецкой военной операции на севере Сирии. На переговорах Эрдоган согласился передать контроль российским военным полицейским и сирийским пограничникам за отводом курских формирований от границы Сирии и Турции на расстояние 30 километров.

После отвода курдских формирований на это расстояние Россия и Турция начнут совместное патрулирование "на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", говорилось в итоговом меморандуме.