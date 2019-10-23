Иран хочет торговать с Азербайджаном за манаты

Развитие связей с Азербайджаном создает благоприятные условия для проведения расчетов в нацвалюте. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с главными редакторами азербайджанских информагентств и политическими экспертами в Баку, сообщает Report.

По словам Джавада Зарифа, товарооборот между двумя странами в прошлом году увеличился на 74%, рост торговли наблюдается и в этом году. "Развитие наших двусторонних связей, несмотря на санкции США в отношении Ирана, создает благоприятные условия для проведения расчетов в нацвалюте. Тем самым мы можем снизить нашу зависимость от внешних сил в регионе. Экономическая безопасность Азербайджана также означает экономическую безопасность Ирана. Поэтому мы должны максимально использовать все возможности", - сказал он.

Иранский министр также отметил, что в последние годы заметно развиваются отношения в других секторах экономики, в том числе в сфере туризма.