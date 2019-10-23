Полиция снова предупредила о закрытии дорог в Баку

В связи с проведением XVIII саммита глав государств и правительств стран - членов Движения неприсоединения завтра с 08:30 в центре Баку движение будет ограничено, сказал начальник отдела Управления государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

По словам Асадова, на улицах и проспектах в направлении Центра Гейдара Алиева, Бакинского конгресс-центра, отеля Hyatt Regency движение автомобилей будет перенаправлено, в частности полностью закрыто движение автомобилей в направлении улиц Тебриз и Хатаи в Наримановском районе на пересечении с ул. Гасаноглу и до пересечения с ул. Гадирбекова.

Асадов также добавил, что движение автомобилей с 14-го километра автотрассы Баку - Сальян, то есть от Локбатанского круга в центр, будет перенаправлено по окружной кольцевой дороге через Ясамальский район.

Начальник отдела еще раз довел до внимания водителей, чтобы в связи с проводимым мероприятием они по возможности меньше пользовались личным транспортом в районе площади Азнефть, ул. Ниязи, просп. Нефтяников, улиц Р. Рзы, А.Бакиханова, Ю.Сафарова, К.Рагимова, Уз.Гаджибекова, З. Алиевой, проспектах Строителей и Н. Нариманова, 10-й заводского круга, проспекта Г. Алиева. улиц М. Гусейна и Т. Эльчина и на примыкающих и пересекающихся с ними других улицах.