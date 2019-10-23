Саудовскую Аравию назвали «хрупким» поставщиком нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин полагает, что Саудовскую Аравию, одного из крупнейших нефтепроизводителей в мире, после совершенных 14 сентября атак беспилотников на нефтяные объекты Saudi Aramco уже можно отнести к пятерке «хрупких» поставщиков «черного золота».

По словам Сечина, из-за атак в королевстве было заблокировано не менее половины добычи нефти, и это, на взгляд главы «Роснефти», дает повод переоценить Саудовскую Аравию «как безусловно надежного поставщика», сообщает РБК.

К другим «хрупким» странам Сечин отнес Венесуэлу, Иран, Ливию, Ирак и Нигерию.

14 сентября 2019 года предприятия Saudi Aramco были атакованы беспилотниками, что привело к значительному сокращению нефтедобычи. О своей ответственности за атаку заявили повстанцы-хуситы, однако США и саудовские власти обвиняют в нападении Иран. Так, 24 сентября госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр выразил уверенность, что именно Иран стоял за атаками на нефтяные объекты. По его словам, эти выводы были сделаны при анализе вооружений, которые использовались при налете, а также их дальности и направления.