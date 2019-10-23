Активы Халг Банк стремительно растут: только за 3 квартала 169 млн манатов

По итогам деятельности за третий квартал 2019 года ОАО «Халг Банк » сохранило стабильные темпы роста по основным финансовым показателям. По сравнению с показателями на начало 2019 года объем активов банка на конец сентября увеличился на 169,19 млн манатов (8,43%) и составил 2 177,37 млн манатов. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе «Халг Банк».

Объем выданных банком кредитов за текущий период вырос на 192,17 млн манатов (13.9%) и составил 1 547,77 млн манатов. Депозитный портфель банка за девять месяцев текущего года увеличился на 160,39 млн манатов (12.73%) и достиг 1 419,80 млн манатов

Положительный тренд и наблюдаемый рост в финансово-хозяйственной деятельности банка являются следствием диверсификации доходных активов, привлечения новых клиентов, роста операционных доходов и оптимизации расходов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процентные доходы банка выросли на 365,9 тыс манатов (0,45%) и составили 82,51 млн манатов, а процентные расходы снизились на 3,3 млн манатов (18,84%) и составили 14,21 млн манатов. Объем непроцентных доходов вырос на 9,99 млн манатов (251,52%) и достиг 13,96 млн манатов, непроцентные расходы увеличились на 6,76 млн манатов (22%) и составили 37,26 млн манатов. Банк завершил третий квартал с прибылью 24,52 млн манатов, что на 6,56 млн манатов (36,52%) выше показателя за аналогичный период 2018 года. Совокупный капитал за девять месяцев текущего года увеличился на 125,91 млн манатов (44,57%) и достиг 408,39 млн манатов, а уставный капитал составил 364,77 млн манатов.