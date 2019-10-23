Друг Азербайджана стал докладчиком по Армении

Комитет по иностранным делам Европейского парламента назначил нового докладчика по Армении - бывшего президента Румынии Траяна Бэсеску, который является другом Азербайджана и в свое время был одним из лоббистов газопровода Nabucco, пишет армянская газета «Грапарак».

Издание отмечает, что после того, как проект газопровода провалился, связи с Азербайджаном у румынского политика сохранились.

«В случае с докладчиком, известным своей негативной позицией по Карабахскому вопросу, нас как минимум в течение ближайших 5 лет ожидают неприятные сюрпризы в докладах Европейского парламента», - пишет армянская газета.

Издание также отмечает, что Национальное собрание Армении не установило никаких официальных отношений с Европарламентом.

«Ни МИД, ни Национальное собрание не пытались помешать назначению Бэсеску», - пишет газета.