«МИД хочет, чтобы петиция была отклонена с обоснованием, что понятие «геноцид» не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент является очень технократичным. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинцев, у этого искусственно устроенного голода были и другие жертвы, в частности в России, на Кавказе. Этот аргумент, по-моему, также больше похож на отговорку», - считает член петиционного комитета, депутат от ХДС Арнольд Фаатц.

Более того, депутат Бундестага подчеркнул, что такая аргументация достаточно опасна. «Она противоречит той оценке, которую мы сегодня по праву даем противоправным действиям режима национал-социалистов в Германии. Ведь тогда нацисты начнут требовать, чтобы гитлеровский геноцид, который так же состоялся до определения этого понятия, так же соответствующим образом был переоценен. Ведь это тоже произошло до 1951 года», - предостерегает он.

По данным Deutsche Welle, петиция на сайте немецкого Бундестага о признании Голодомора на Украине 1932-33 годов геноцидом появилась в мае 2019 года и собрала более 56 тысяч подписей - больше минимально необходимых для рассмотрения 50 тысяч. Членами петиционного комитета Бундестага являются 28 депутатов из разных фракций немецкого парламента. Но немецкие депутаты и здесь показывают свои двойные, а порой тройные стандарты. Напомним, в 2016 году те же депутаты Бундестага одобрили резолюцию, в рамках которой официальный Берлин признал факт «геноцида армян» в Османской империи в 1915 году.

Украинцы недоумевают, почему, когда обсуждался «армянский геноцид» у депутатов Бундестага и МИД Германии не возникло никаких отговорок и контраргументов.

Аналогичная ситуация с Намибией, которая уже несколько лет требует от немцев признания жестокого геноцида столетней давности и компенсаций за него, но Берлин изобретает то одну, то другую уловку, чтобы уйти от ответственности. Хотя общеизвестно, что в начале ХХ века войска кайзеровской Германии убили десятки тысяч человек из племен гереро и нама в колонии на юго-западе Африки. Странная двусмысленность: требовать от Турции признания «геноцида» и в то же время открещиваться от самими же учиненного истребления целых племен.

Даже сами немцы возмущаются, в частности известное издание Berliner Zeitung пишет: «Какова ценность звучащих каждый год в годовщину Холокоста заверений ведущих немецких политиков в том, что о геноциде евреев нельзя забывать (он ведь означает ответственность, далеко выходящую за рамки настоящего, поскольку у геноцида нет срока давности), если в Берлине не услышали приехавших туда представителей племен гереро и нама о том, что «геноцид не имеет срока давности»? Адресаты из-за контролируемой потери памяти не помнят о массовом убийстве? Двойная мораль – это здесь, пожалуй, самое мягкое слово, которое можно подобрать».