Сегодня состоялась церемония вручения сертификатов членам отряда «Волонтер-таможенник», действующего в Государственном таможенном комитете. В церемонии приняли участие первый заместитель председателя ГТК генерал-майор Исмаил Гусейнов и заместитель председателя Службы ASAN Джейхун Салманов.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомитета, выступивший на мероприятии генерал И.Гусейнов рассказал о молодежной политике, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, заботе государства о молодежи и формировании добровольного движения. Подчеркнув роль первого вице-президента Мехрибан ханум Алиевой в развитии волонтерского движения в Азербайджане, важность этого движения для всестороннего развития молодежи, повышения ее знаний и навыков, Исмаил Гусейнов отметил, что многие социальные и гуманитарные проекты реализуются по инициативе первого вице-президента и что для молодежи созданы все условия для раскрытия своего потенциала.

Отметив, что первый отряд «Волонтеров-таможенников» был создан в июне этого года, Исмаил Гусейнов сказал, что цель создания этих отрядов состоит в том, чтобы максимально использовать потенциал молодых людей в таможенной сфере, развить их профессиональные навыки и практические умения, а также поддержать развитие волонтерских движений в стране.

Заместитель главы Службы ASAN Джейхун Салманов рассказал участникам мероприятия об эффективном сотрудничестве между Государственным таможенным комитетом и Службой ASAN. Он заявил, что подключение таможенных органов к волонтерскому движению и создание отрядов волонтеров-таможенников – это позитивная новость. Джейхун Салманов подчеркнул, что в рамках волонтерского движения тысячи молодых людей получили возможность улучшить свои знания и навыки и были обеспечены работой. Джейхун Салманов высоко оценил деятельность отряда «Волонтеров-таможенников» и пожелал его участникам успехов в будущем.

Начальник Управления социальных инноваций и аналитического анализа ГТК, глава отряда «Волонтеров-таможенников» Вугар Алиев в своем выступлении отметил, что добровольное служение государству, общественным интересам является благородным делом, вытекающим из чистых побуждений и заслуживающим всяческого поощрения. В то же время волонтерская деятельность позволяет молодым людям реализовать свой потенциал и взаимодействовать со своими сверстниками в стране и за рубежом.

Глава управления отметил, что в первый раз в таможенных органах стал действовать 131 волонтер, и все они на протяжении четырех месяцев успешно работали в различных структурах Государственного таможенного комитета.

На мероприятии был продемонстрирован видеоматериал о деятельности «Волонтеров-таможенников», а затем членам этого отряда были вручены сертификаты.