Российскую экономику загнали в ловушку стагнации

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач уверен, что российская экономика когда-нибудь выйдет из ловушки стагнации с ростом в течение 10 лет в среднем на 0,9% в год, однако для этого должно измениться поведение бизнеса. Такое мнение он высказал сегодня на ежегодной конференции международного рейтингового агентства Moodyʼs в Москве

«У нас есть, скорее, долг по экономическому росту. Мы 10 лет растем на 0,9% в год, если так все выровнять, наши провалы и рост, то есть это стагнация, 10 лет стагнации. Мы из этой ловушки все-таки должны когда-то выйти и с помощью нацпроектов, но главное — это действительно должно измениться поведение бизнеса», — цитирует «Интерфакс» Клепача.

При этом, на его взгляд, с учетом сложившейся модели бизнеса трудно выйти на рост ВВП в 3%.

Как прогнозирует эксперт, в следующем году российская экономика прибавит 1,8%, в то время как официальный прогноз Минэкономразвития составляет 1,7%, а Центробанк РФ ожидает роста в диапазоне 1,5-2%.

Накануне председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выразил беспокойство по поводу того, что в проекте федерального бюджета на 2020—2022 годы, который вчера прошел первое чтение в Госдуме, не хватает системных стимулов роста российской экономики.