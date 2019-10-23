Нефть дешевеет после подъема накануне

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торговой сессии в четверг после скачка накануне, сильнейшего с момента атак беспилотников на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подешевели на $0,02 (на 0,03%) - до $61,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) днем опускаются на $0,14 (на 0,25%) - до $55,83 за баррель.

Оба сорта накануне достигли максимальных отметок за последний месяц.