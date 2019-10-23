США направят танки в нефтеносные районы Сирии

США намерены направить танки Abrams для охраны нефтяных месторождений на востоке Сирии, пишет издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

По словам источника, после одобрения Белого дома Вашингтон, вероятно, направит половину батальона танковой бригады США (в танковой бригаде США 90 танков, состоит из трех батальонов), то есть 15 танков Abrams и персонал на восток Сирии, передает РИА Новости.

Также, по словам источника, арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) продолжат участвовать в обеспечении безопасности этих нефтяных месторождений.