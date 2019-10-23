Паралимпийцы при поддержке Unibank примут участие в Олимпиаде-2020

В следующем году национальная паралимпийская команда при поддержке Unibank представит нашу страну на летних Паралимпийских играх в Токио. Два спортсмена Национальной паралимпийской сборной Азербайджана по пулевой стрельбе - Елена Таранова и Кямран Зейналов, показав высокие результаты на чемпионате мира в Австралии, получили лицензию на Токио -2020.

Главный тренер Национальной Паралимпийской команды по пулевой стрельбе Акбер Мурадов отметил что, сейчас главной задачей команды является победа на Летних Паралимпийских играх 2020 года: «Впереди нас ждет ответственный и сложный тренировочный процесс. Мы надеемся, что наши спортсмены при поддержке Unibank, который всегда с нами, вернутся из Токио с победой».

Выигравшая лицензию на Олимпийские игры в Токио-2020 Елена Таранова, также считает результаты чемпионата в Австралии очень успешными: «В Сиднее мы достигли своей цели и получили лицензию. Теперь пришло время готовиться к Токио-2020. Наши конкуренты очень сильные, поэтому мы должны серьезно подготовиться".

Самое большое желание Кямрана Зейналова, признался он, - поднять азербайджанский флаг в Токио: «Я очень рад, что мы получили лицензию на Токио 2020. За это благодарю Unibank. В течение двух лет банк был рядом с нашей командой. Без поддержки Unibank мы не смогли бы подготовиться к чемпионату с такой уверенностью и стремиться к победе».

Отметим, что из четырех лицензий национальной команды две были выиграны командой, поддерживаемой Unibank.

Unibank желает паралимпийцам победы в Токио!

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