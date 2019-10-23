Ильхам Алиев принял делегацию Омана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию Омана во главе с председателем государственного совета Яхьёй бин Махфузом Аль-Мунзири, сообщает официальный сайт главы государства.

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