Путин пошутил про рейтинг Doing Business

Президент России Владимир Путин шутливо прокомментировал продвижение страны в мировом рейтинге Doing Business по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.

Выступая на саммите «Россия — Африка», российский лидер обратился к исполняющему обязанности президента Республики Маврикий Парамасивуму Пиллаю Вьяпури и, смеясь, сказал: «Вы ведете себя нескромно».

Путин пояснил, что Маврикий переместился в рейтинге с 28-го места на 13-е, а Россия с 31-го как раз на 28-е. «Мы заняли ваше место», — добавил президент.

Ранее, 21 октября, стало известно, что Россия заняла 28-е место в подготовленном Всемирным банком рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business. Страна поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом и обошла Руанду и Испанию.