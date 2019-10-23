Центробанк Азербайджана выпустил серебряную монету фото
В связи со столетием образования Бакинского государственного университета (БГУ) как первого высшего учебного заведения нового типа на мусульманском востоке Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выпустил очередную юбилейную монету.
Как сообщает Центробанк, выпущена серебряная монета номиналом в пять манатов.
Вес юбилейной монеты составляет одну тройскую унцию - 31,1 грамма (±0,1 грамма), а ее диаметр - 38,61 миллиметра. Монеты изготовлены Королевским монетным двором в Великобритании по технологии Pruf.
На лицевой стороне (аверсе) юбилейной монеты изображено административное здание БГУ и отчеканена цитата из речи общенационального лидера Гейдара Алиева и его подпись. На оборотной стороне (реверсе) изображен Государственный герб Азербайджана и знак, символизирующий азербайджанский манат.
Юбилейная валюта является официальным платежным инструментом в стране по номинальной стоимости.