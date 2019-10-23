Эрдоган предрек скорый распад Евросоюза

Конец Европейского Союза (ЕС) наступит очень скоро и причиной этому будут двойные стандарты, которые это структура применяет в отношении ряда стран, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Anadolu.

Эрдоган с глубоким сожалением отметил, что страны ЕС, вопреки реалиям, преподносят операцию «Источник Мира» не как направленную против терроризма и террористов, но — против этнических курдов.

«Турция не впервые сталкивается с двойными стандартами ЕС. Военная операция на севере Сирии не направлена против какого-либо народа» - сказал Эрдоган.