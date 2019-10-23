В Лянкяране спасли пропавшего мальчика видео
На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступил сигнал об исчезновении жителя села Батилон Лянкяранского района Мурадова Али Нурредин оглу, 2013 года рождения, сообщает пресс-служба министерства.
Согласно информации, к поиску ребенка были привлечены соответствующие спасательные силы регионального центра МЧС, сотрудники Департамента лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов, сотрудники районного отдела полиции, местные силы районной ИВ и волонтеры.
В результате поисково-спасательной операции Али Мурадов был обнаружен недалеко от лесной зоны Гирканского национального парка. Состояние ребенка нормальное.