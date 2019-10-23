Протесты в Ереване: «Миллионы долларов уходят из Армении в Азербайджан»

Они утверждают, что благодаря этому появятся новые рабочие места, увеличатся бюджетные поступления.

У здания правительства Армении акцию протеста проводят несколько занимающихся импортом автомобилей граждан, требуя у кабмина пересмотреть свои подходы, позволив, чтобы изменение расположения рулевого управления праворульных машин производилось на территории республики с использованием местной рабочей силы.

Участвующий в акции директор ООО «Граница права» уверяет, что они провели расчёты, пришли к убеждению, что в месячном разрезе порядка 3 млн долларов США из Армении поступает в бюджет Грузии, а оттуда эта сумма переправляется азербайджанским предпринимателям.

«Из РА средства упорядоченно направляются в соседние государства – Грузию, Азербайджан, Турцию», – сказал директор ООО «Граница права», зампредседателя Лиги защиты автомобильных водителей Геворк Ованнисян.

По его словам, необходимые для изменения расположения рулевого управления праворульных машин механизмы и краски импортируются из Турции.

Как указал Геворк Ованнисян, сегодня в Армении есть хорошие техники и специалисты, у которых, однако, нет соответствующей работы.

Участники акции принесли с собой обращения, чтобы передать главе правительства. По их словам, если не будет отклика, то они обратятся в Конституционный суд с требованием признать данный закон антиконституционным.