«Карабах» сыграл вничью с АПОЭЛ в Баку видео; обновлено 22:44

Отдел спорта

На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы «Карабах» - АПОЭЛ.

Встреча завершилась со счетом 2:2.

Турнирное положение:

1. «Севилья» - 6 очков (2 матча)

2. «Карабах» - 4 (3)

3. «Дюделанж» - 3 (2)

4. АПОЭЛ – 1 (3).

В 23:00 начнется матч «Севилья» - «Дюделанж».

*     *      * 22:11

На 58-й минуте «Карабах» сравнивает счет!

После углового отличился Айлтон, головой отправивший мяч в ворота. Навес исполнил Дани Кинтана. 2:2.

*     *     * 21:56

Начался второй тайм матча «Карабах» - АПОЭЛ.

В перерыве Гурбан Гурбанов провел одну замену. Вместо Магайе Гейе на поле вышел Махир Эмрели.

Пока со счетом 2:1 ведет АПОЭЛ.

*     *      * 21:43

На 45-й минуте АПОЭЛ делает счет 2:1.

Грубейшая ошибка Рашада Садыхова завершилась мячом Халлениуса.

На этом первый тайм завершился.

*     *      * 21:25

На 29-й минуте Иоанну сравнивает счет ударом головой после штрафного, поданного с правого фланга – 1:1.

*     *      * 21:08

"Карабах" открывает счет в матче на 13-й минуте!

Дани Кинтана после паса Мичела делает счет 1:0!

*     *     * 20:55

Матч "Карабах" - АПОЭЛ начался.

*     *      * 19:46

Объявлены составы «Карабаха» и АПОЭЛ.

«Карабах» - Асмир Бегович, Гара Гараев, Айлтон, Максим Медведев, Мичел, Дани Кинтана, Рашад Садыхов, Абделла Зубир, Ричард Алмейда, Бадави Гусейнов, Магайе Гейе.

Запасные – Вагнер, Рахиль Мамедов, Симеон Славчев, Араз Абдуллаев, Махир Эмрели, Исмаил Ибрагимли, Гаджиага Гаджиев.

АПОЭЛ – Вид Белек, Саввас Генцоглу, Лукас Соуза, Линус Халлениус, Урош Матич, Андрия Павлович, Праксителис Вурос, Гиоргос Меркис, Николас Иоанну, Вуядин Савич, Драган Михайлович.

Запасные – Бой Ватерман, Георге Эфрем, Антонио Яколис, Статис Алонефтис, Роман Безьяк, Алеф.

*      *       * 18:15

Сегодня в 20:55 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся азербайджанский «Карабах» и кипрский АПОЭЛ.

Судить встречу будет словацкая бригада арбитров во главе с Филиппом Гловой.

На матче ожидается аншлаг. На зрительских местах болельщиков будут ждать 30 тысяч небольших флагов Азербайджана.

Также сегодня в группе «А», в которой выступает «Карабах», будет сыгран матч «Севилья» (Испания) - «Дюделанж» (Люксембург). Эта игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Турнирное положение:

1. «Севилья» - 6 очков (2 матча)

2. «Карабах» - 3 (2)

3. «Дюделанж» - 3 (2)

4. АПОЭЛ – 0 (2).

Турнирная ситуация в группе такова, что, победив в сегодняшнем матче, «Карабах» сделает большой шаг к первому в своей истории выходу из группы. Но в любом случае «Карабаху» крайне важно не проиграть АПОЭЛ по сумме двух игр, так как существует вероятность, что у чемпионов Азербайджана и Кипра по итогам групповой стадии будет равное количество очков. В таком случае в первую очередь будут учитываться результаты очных встреч.

На Кипре команды встретятся через две недели.

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