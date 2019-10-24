На этом первый тайм завершился.

На 29-й минуте Иоанну сравнивает счет ударом головой после штрафного, поданного с правого фланга – 1:1.

Сегодня в 20:55 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся азербайджанский « Карабах » и кипрский АПОЭЛ.

Судить встречу будет словацкая бригада арбитров во главе с Филиппом Гловой.

На матче ожидается аншлаг. На зрительских местах болельщиков будут ждать 30 тысяч небольших флагов Азербайджана.

Также сегодня в группе «А», в которой выступает «Карабах», будет сыгран матч «Севилья» (Испания) - «Дюделанж» (Люксембург). Эта игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Турнирное положение:

1. «Севилья» - 6 очков (2 матча)

2. «Карабах» - 3 (2)

3. «Дюделанж» - 3 (2)

4. АПОЭЛ – 0 (2).

Турнирная ситуация в группе такова, что, победив в сегодняшнем матче, «Карабах» сделает большой шаг к первому в своей истории выходу из группы. Но в любом случае «Карабаху» крайне важно не проиграть АПОЭЛ по сумме двух игр, так как существует вероятность, что у чемпионов Азербайджана и Кипра по итогам групповой стадии будет равное количество очков. В таком случае в первую очередь будут учитываться результаты очных встреч.

На Кипре команды встретятся через две недели.