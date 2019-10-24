«Карабах» сыграл вничью с АПОЭЛ в Баку видео; обновлено 22:44
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершился матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы «Карабах» - АПОЭЛ.
Встреча завершилась со счетом 2:2.
Турнирное положение:
1. «Севилья» - 6 очков (2 матча)
2. «Карабах» - 4 (3)
3. «Дюделанж» - 3 (2)
4. АПОЭЛ – 1 (3).
В 23:00 начнется матч «Севилья» - «Дюделанж».
* * * 22:11
На 58-й минуте «Карабах» сравнивает счет!
После углового отличился Айлтон, головой отправивший мяч в ворота. Навес исполнил Дани Кинтана. 2:2.
* * * 21:56
Начался второй тайм матча «Карабах» - АПОЭЛ.
В перерыве Гурбан Гурбанов провел одну замену. Вместо Магайе Гейе на поле вышел Махир Эмрели.
Пока со счетом 2:1 ведет АПОЭЛ.
* * * 21:43
На 45-й минуте АПОЭЛ делает счет 2:1.
Грубейшая ошибка Рашада Садыхова завершилась мячом Халлениуса.
На этом первый тайм завершился.
* * * 21:25
На 29-й минуте Иоанну сравнивает счет ударом головой после штрафного, поданного с правого фланга – 1:1.
* * * 21:08
"Карабах" открывает счет в матче на 13-й минуте!
Дани Кинтана после паса Мичела делает счет 1:0!
* * * 20:55
Матч "Карабах" - АПОЭЛ начался.
* * * 19:46
Объявлены составы «Карабаха» и АПОЭЛ.
«Карабах» - Асмир Бегович, Гара Гараев, Айлтон, Максим Медведев, Мичел, Дани Кинтана, Рашад Садыхов, Абделла Зубир, Ричард Алмейда, Бадави Гусейнов, Магайе Гейе.
Запасные – Вагнер, Рахиль Мамедов, Симеон Славчев, Араз Абдуллаев, Махир Эмрели, Исмаил Ибрагимли, Гаджиага Гаджиев.
АПОЭЛ – Вид Белек, Саввас Генцоглу, Лукас Соуза, Линус Халлениус, Урош Матич, Андрия Павлович, Праксителис Вурос, Гиоргос Меркис, Николас Иоанну, Вуядин Савич, Драган Михайлович.
Запасные – Бой Ватерман, Георге Эфрем, Антонио Яколис, Статис Алонефтис, Роман Безьяк, Алеф.
* * * 18:15
Сегодня в 20:55 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется матч 3-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся азербайджанский «Карабах» и кипрский АПОЭЛ.
Судить встречу будет словацкая бригада арбитров во главе с Филиппом Гловой.
На матче ожидается аншлаг. На зрительских местах болельщиков будут ждать 30 тысяч небольших флагов Азербайджана.
Также сегодня в группе «А», в которой выступает «Карабах», будет сыгран матч «Севилья» (Испания) - «Дюделанж» (Люксембург). Эта игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Турнирное положение:
1. «Севилья» - 6 очков (2 матча)
2. «Карабах» - 3 (2)
3. «Дюделанж» - 3 (2)
4. АПОЭЛ – 0 (2).
Турнирная ситуация в группе такова, что, победив в сегодняшнем матче, «Карабах» сделает большой шаг к первому в своей истории выходу из группы. Но в любом случае «Карабаху» крайне важно не проиграть АПОЭЛ по сумме двух игр, так как существует вероятность, что у чемпионов Азербайджана и Кипра по итогам групповой стадии будет равное количество очков. В таком случае в первую очередь будут учитываться результаты очных встреч.
На Кипре команды встретятся через две недели.