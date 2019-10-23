Эрдоган о возобновлении операции в Сирии

"Наша операция достигла успеха. Но если террористы снова возникнут в обговоренной нами зоне, мы имеем право их сокрушить. И если они будут продолжать атаки, мы продолжим нашу операцию", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Анкара возобновит свою операцию в Сирии, если террористические атаки будут продолжаться, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

По его словам, Турция всегда рассматривала военный вариант как крайний.

"Но процесс нас сюда привел. Мы всех проинформировали о начале операции. Но мы не обязаны брать разрешение ни у кого. Наконец наши партнеры нас услышали. Сначала мы договорились с США о выводе террористов за 120 часов. По истечении срока США нас письменно уведомили, что соглашение с их стороны выполнено. Во вторник мы договорились с Россией", - сказал турецкий лидер.

Как отметил Эрдоган, в ходе операции ВС Турции в Сирии погибли семь турецких военных и 96 служащих оппозиционной Сирийской национальной армии.

"Мы взяли под контроль 4 220 квадратных километров. Сейчас из 444 километров длины зоны 120 километров контролируем мы, остальные будем вместе с Россией", - добавил Эрдоган.