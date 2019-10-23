Эрдоган о возобновлении операции в Сирии
Анкара возобновит свою операцию в Сирии, если террористические атаки будут продолжаться, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
"Наша операция достигла успеха. Но если террористы снова возникнут в обговоренной нами зоне, мы имеем право их сокрушить. И если они будут продолжать атаки, мы продолжим нашу операцию", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
По его словам, Турция всегда рассматривала военный вариант как крайний.
"Но процесс нас сюда привел. Мы всех проинформировали о начале операции. Но мы не обязаны брать разрешение ни у кого. Наконец наши партнеры нас услышали. Сначала мы договорились с США о выводе террористов за 120 часов. По истечении срока США нас письменно уведомили, что соглашение с их стороны выполнено. Во вторник мы договорились с Россией", - сказал турецкий лидер.
Как отметил Эрдоган, в ходе операции ВС Турции в Сирии погибли семь турецких военных и 96 служащих оппозиционной Сирийской национальной армии.
"Мы взяли под контроль 4 220 квадратных километров. Сейчас из 444 километров длины зоны 120 километров контролируем мы, остальные будем вместе с Россией", - добавил Эрдоган.