Премию Сахарова присудили осужденному в Китае уйгурскому правозащитнику

Как заявил председатель Европарламента Давид-Мария Сассоли, Тохти сделал многое для взаимопонимания между китайцами и представителями уйгурского меньшинства. Европарламент поддерживает работу Тохти и призывает к его немедленному освобождению, отметил Сассоли.

В 2014 году после двухдневного показательного судебного процесса Ильхама Тохти приговорили к пожизненному заключению по обвинению в сепаратизме.

"Когда мой отец впервые начал выступать за права уйгуров, он знал, что может оказаться в тюрьме. Но он решил повести эту борьбу и продолжать ее ради других людей", - сказала в интервью DW дочь Ильхама Тохти, проживающая сейчас в США.