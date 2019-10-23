Азербайджан победил Сербию и Латвию на старте чемпионата Европы по шахматам

Сегодня в Батуми стартовал командный чемпионат Европы по шахматам. В 1-м туре сборные Азербайджана одержали победы.

Мужская команда в составе Шахрияра Мамедъярова, Аркадия Найдича, Рауфа Мамедова и Гадира Гусейнова обыграла Сербию. Рауф и Гадир свои партии выиграли, Шахрияр сыграл вничью, а поединок с участием Найдича еще продолжается, но его результат уже не так уж важен.

Напомним, что наши шахматисты являются действующими чемпионами Европы.

Женская сборная Азербайджана разгромила Латвию – 4:0. Победы одержали Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаева, Ульвия Фаталиева и Гюльнар Мамедова.

Чемпионат Европы будет состоять из 9 туров и завершится 2 ноября.