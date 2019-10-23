Российский миллиардер пообещал Армении «экономическую революцию»

Крупный российский предприниматель армянского происхождения, основатель и председатель группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян пообещал, что инвестиции в экономику Армении со стороны крупных российских предпринимателей будут продолжены, отметив при этом, что «экономическая революция» в Армении находится на ранней стадии.

Как пишут армянские СМИ, Самвел Карапетян участвовал в церемонии открытия реконструированной подстанции «Ахтанак», принадлежащей компании «Электрические сети Армении» (группа «Ташир» с 2015 года владеет «Электрическими сетями Армении»). На церемонии присутствовал и премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также другие высокопоставленные лица республики.

По поводу отношений Карапетяна с новыми властями Армении, то глава группы «Ташир» заявил, что в этом вопроссе «всё нормально»: «Мы работаем вместе с властью и делаем новые проекты. Мы будем информировать и о новых инвестициях, всё по очереди».