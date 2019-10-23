Турция ответила на угрозы Европарламента «защищаете террористов»
Анкара решительно отвергает позицию Европарламента по турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии, говорится в сообщении МИД Турции.
«Турция отвергает принятую Европарламентом 24 октября резолюцию по операции «Источник мира». Подобная резолюция Европарламента, принимающего террористов в своем офисе, никого не удивляет», - приводит Anadolu заявление турецкого внешнеполитического ведомства.
В министерстве подчеркнули, что операция проводилась на основе международного права, в соответствии с правом на самооборону и со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций и решениями Совета Безопасности ООН о борьбе с терроризмом.
«Турция ранее неоднократно распространяла заявления для общественности и официальных структур других стран, в которых опровергала все обвинения, упомянутые в резолюции ЕП. Несмотря на все заявления турецкой стороны, Европарламент придерживается предвзятой и нелогичной позиции по Турции», - отмечается в сообщении.
Турецкие власти полагают, что евродепутаты оторваны от жизни и не следят за актуальной повесткой, поэтому не способны объективно оценивать ситуацию.
Ранее в четверг Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ЕС ввести санкции против Турции за военную операцию «Источник мира» в Сирии, несмотря на то, что операция уже несколько дней как завершена.