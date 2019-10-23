Роман Абрамович отказался продать «Челси» арабам, но...
Российский предприниматель и миллиардер Роман Абрамович отказался продать футбольный клуб «Челси» крупному консорциуму с Ближнего Востока, утверждает британское издание Daily Mail.
По данным издания, покупатель предлагал «большие деньги» по окончании прошлого сезона.
По мнению британских СМИ, отказ не окончательный. Российский бизнесмен может согласиться продать клуб за сумму около 3,5 миллиарда евро.
Британская The Telegraph пишет о множестве предложений, которые сыплются на Абрамовича: от британского миллиардера Джеймса Рэтклиффа до некоего «американо-азиатского консорциума». Бывший партнер миллиардера рассказал газете, что Абрамович «столкнулся с непростым выбором: продать команду или потратить 500 млн фунтов» на его поддержку. Другой бывший партнер из Москвы заявил изданию, что «Роман просто хочет минимум 3 млрд фунтов, прежде чем начать слушать» потенциального покупателя. Близкие к миллиардеру источники ответили проще: «Клуб не продается».