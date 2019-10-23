Согласно информации, стычки начались после того, как демонстранты отвергли призыв к диалогу с властями, прозвучавший в речи президента республики Мишеля Ауна.

Как утверждает телеканал, по меньшей мере один из активистов получил ранение. Силы безопасности, охраняющие правительственный дворец на площади Риада Сольха, вмешались в события и пресекли драки.

Президент Ливана Мишель Аун впервые после продолжающихся неделю антиправительственных демонстраций в Бейруте и других городах страны выступил с заявлением, в котором объявил о своей готовности вступить с протестующими в конструктивный диалог, который, по его словам, представляет собой наилучший путь спасения страны. "Я готов встретиться с протестующими и выслушать их требования, а также высказать свою позицию", - отметил он.

В понедельник демонстранты отвергли антикризисный план, разработанный коалиционным кабинетом премьер-министра Саада Харири в ответ на волну массовых протестов, охвативших страну.