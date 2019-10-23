Бейрут снова кипит: столкновения сторонников и противников власти видео
В столице Ливана Бейруте между участниками протестного движения и сторонниками правительства произошли стокновения, сообщает телеканал Al Hadath.
Согласно информации, стычки начались после того, как демонстранты отвергли призыв к диалогу с властями, прозвучавший в речи президента республики Мишеля Ауна.
Lebanese protesters clash with soldiers as the army struggles to reopen roads on the 8th day of demonstrations. pic.twitter.com/5NjyEZrs1G— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 24, 2019
Как утверждает телеканал, по меньшей мере один из активистов получил ранение. Силы безопасности, охраняющие правительственный дворец на площади Риада Сольха, вмешались в события и пресекли драки.
Президент Ливана Мишель Аун впервые после продолжающихся неделю антиправительственных демонстраций в Бейруте и других городах страны выступил с заявлением, в котором объявил о своей готовности вступить с протестующими в конструктивный диалог, который, по его словам, представляет собой наилучший путь спасения страны. "Я готов встретиться с протестующими и выслушать их требования, а также высказать свою позицию", - отметил он.
В понедельник демонстранты отвергли антикризисный план, разработанный коалиционным кабинетом премьер-министра Саада Харири в ответ на волну массовых протестов, охвативших страну.