Вернут ли США Сирии прибыльные нефтяные месторождения?

"Нефтяные месторождения, о которых я вчера говорил в своей речи про Турцию и курдов, удерживались ИГ, пока США не отвоевали их с помощью курдов. Мы никогда не позволим восстановившейся ИГ заполучить эти месторождения", - написал американский лидер, передает ТАСС.

Власти США не позволят боевикам "Исламского государства" восстановить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке Сирии. Соответствующее заявление американский президент Дональд Трамп сделал в Twitter.

В свою очередь заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что нефтяные объекты на северо-востоке Сирии должны перейти под контроль Дамаска.

«Под контроль легитимного правительства должно все перейти. Это не отменяет политического процесса, конституционной реформы, переговоров и резолюции 2254. Но во всех бумагах, во всех заявлениях официальных говорится о том, что все вовлеченные стороны должны соблюдать и уважать территориальную целостность, суверенитет и единство сирийского государства», — сказал Богданов, передает российское интернет-издание Федеральное агентство новостей.

Накануне Трамп, выступая из Белого дома с телеобращением к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции, заявил, что Соединенные Штаты намерены оставить нефтяные месторождения на северо-востоке Арабской Республики под своим контролем и затем решить, что с ними делать.