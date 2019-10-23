Потомки Франко обвиняют власти Испании в осквернении его могилы

После эксгумации испанского диктатора Франсиско Франко его внуки заявили, что правительство страны осквернило могилу их деда, передает издание El Pais.

Семья диктатора настаивала на переносе останков в склеп собора Альмудена в Мадриде; но власти Испании выступили против этого места, утверждая, что этот шаг может привести к нарушению общественного порядка. В связи с чем родственники Франко считают процедуру эксгумации грубым нарушением их прав.

Они поблагодарили подданных пиренейского королевства, которые поддержали их.

Ранее в четверг останки Франко были перенесены из монументального комплекса «Долина павших» в склеп на кладбище Мингоррубио в Мадриде, где в 1988 году была похоронена его супруга Кармен Поло.