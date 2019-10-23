Как «уникальных артистов» из Армении переправляли в США

«Группа... сообщала миграционным органам США о приезде танцоров для выступления и запрашивала для них визу «Для уникальных культурных артистов» (Culturally Unique Artist)», — сообщает «Голос Америки».

В США жители штата Калифорния армянского происхождения создали преступную группировку, которая переправляла граждан Армении в США под видом исполнителей народных танцев.

Отмечается, что 32-летний житель Калифорнии Грачья Атоян и его сообщники запрашивали у граждан Армении от 3 до 10 тысяч долларов для отправки в США в составе фальшивой танцевальной труппы.

Как пишет Rusarminfo, по делу проходят Стелла Бояджян и Диана Григорян, которые признали свою вину. Также свою вину в рамках уголовного дела признали Диана Григорян и Стелла Бояджян, которая, согласно выдвинутому обвинению, создала фонд Big Apple Music Awards Foundation. Через него участники группы создавали поддельные «танцевальные сертификаты», афиши концертов и гастролей, устраивали фиктивные фотосессии с «танцорами» для прикрытия мошеннических схем.