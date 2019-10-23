Путин пообещал президенту Египта часть зарплаты

Президент РФ Владимир Путин в шутку пообещал отдать часть своей зарплаты коллеге из Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, который посетил форум «Россия — Африка» в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Путин решил отдать ему часть своей прибыли, так как ас-Сиси помог в проведении международного мероприятия. Глава России также подчеркнул, что без ас-Сиси форум мог бы не состояться или бы он прошел не в том виде, который получился в итоге.

Путин отметил, что на протяжении всего форума президент Египта был с ним рядом и помогал ему. Он поблагодарил его за это.

«Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что это часть моих обязанностей», — пошутил российский лидер.