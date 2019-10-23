Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:33

Давно известно: предавший раз — предаст и во второй. В начале октября, когда из Сирии была выведена небольшая группа американских военных (всего 50 человек), что открыло Турции возможность создания «коридора» длиной в сотни километров, но шириной всего 30-40, разразились споры: можно ли это считать сдачей союзников-курдов со стороны США?

Бегство американцев: ошибка Трампа или сдача союзника? Мнения по этому поводу разделились, и у противников был более чем достаточный аргумент – турки претендуют на относительно небольшой участок территории, контролируемой курдами. Соответственно, вывод войск из будущего «коридора» можно считать очень тяжелым, но оптимальным решением: с одной стороны, дать туркам возможность обеспечить свою безопасность, с другой – сохранить большинство завоеваний курдов. Так все оно и было до 14 октября, когда по совершенно необъяснимой причине американцы начали спешно покидать и другие регионы, в глубине курдских территорий. Необъяснимо, так как турки на них никоим образом не претендовали, воевать за них и угрожать безопасности американцев, боже упаси, там не планировали. Соответственно, массовое бегство американских военных, завершившееся буквально за несколько часов, полностью лишило смысла дебаты 8-9 октября – имеет место полная и абсолютная сдача союзника. Увы… Причем, подчеркну, даже там, где турки вообще ничего не планировали, и никаких причин для бегства не было. Что ж, это вполне логично. Предать сложно в первый раз, далее второй и третий – следует уже рутина… Ошибка Трампа Ошибаются все. Ошибались и другие американские президенты. Все, что сейчас происходит в Сирии, и все, что может произойти в дальнейшем, полностью на совести Дональда Трампа, который использовал свои полномочия главнокомандующего и поставил весь политический истеблишмент страны перед фактом. Американские политики, огорошенные таким вызывающим поведением своего президента, не знают, что предпринять – пути назад нет, все произошло так стремительно и неожиданно, что никто даже не успел толком отреагировать. Пока вашингтонский политический класс пытался осмыслить происходящее, американские солдаты уже были далеко от курдских районов. Отношение к произошедшему наглядно продемонстрировала резолюция, осуждающая решения Трампа и поддержанная как демократами, так и республиканцами. Все бы ничего, да поезд уже ушел...

В отсутствие возможности что-либо предпринять, сейчас политологи, эксперты, да и просто политизированные граждане пытаются выстроить различные версии – как для объяснения происходящего, так и для прогноза на будущее. В действиях Трампа ищут какой-то глубокий смысл - якобы это тайный замысел с целью ослабления Анкары и Москвы, с намерением столкнуть их в Сирии, сделать обстановку в этой стране совершенно неуправляемой и ударить по экономикам Турции и России (!?). Люди любят глубокомысленные объяснения, в особенности там, где происходит невообразимое – сильнейшая супердержава в мировой истории бежит сломя голову оттуда, где ей ничто не угрожает. Осмыслить это невозможно, поэтому приходится что-то домысливать самим. Как правило, глубокие объяснения простым вещам не работают. Так и в этом случае. Никакого глубокого замысла и суперсложной многоходовки нет. Трамп на такие полеты фантазии просто неспособен. Объяснение проще простого. Неважно, сколько у вас ракет с космическим наведением и сверхточного оружия, на создание которого потрачено столько, сколько хватило бы на содержание целых континентов. Если у вас нет воли к его использованию, если вы, элементарно и грубо говоря, боитесь, то никакое оружие вам не поможет. Сегодня регионы, из которых ушли американцы, занимают даже не турки, а асадиты, вооруженные автоматами, и которые прошедшие три года не смели даже приближаться к этой территории. Трамп – купец, и смотрит на мир как на арену сделок. Такие понятия, как «союзники», «однополчане», для него пустой звук. Он не понимает азов политики, он не понимает элементарной вещи: сильная армия – это не война, а предотвращение войны.