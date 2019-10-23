Как после этого можно доверять американцам? слово публицисту
Давно известно: предавший раз — предаст и во второй. В начале октября, когда из Сирии была выведена небольшая группа американских военных (всего 50 человек), что открыло Турции возможность создания «коридора» длиной в сотни километров, но шириной всего 30-40, разразились споры: можно ли это считать сдачей союзников-курдов со стороны США?
Бегство американцев: ошибка Трампа или сдача союзника?
Мнения по этому поводу разделились, и у противников был более чем достаточный аргумент – турки претендуют на относительно небольшой участок территории, контролируемой курдами. Соответственно, вывод войск из будущего «коридора» можно считать очень тяжелым, но оптимальным решением: с одной стороны, дать туркам возможность обеспечить свою безопасность, с другой – сохранить большинство завоеваний курдов.
Так все оно и было до 14 октября, когда по совершенно необъяснимой причине американцы начали спешно покидать и другие регионы, в глубине курдских территорий. Необъяснимо, так как турки на них никоим образом не претендовали, воевать за них и угрожать безопасности американцев, боже упаси, там не планировали.
Соответственно, массовое бегство американских военных, завершившееся буквально за несколько часов, полностью лишило смысла дебаты 8-9 октября – имеет место полная и абсолютная сдача союзника. Увы… Причем, подчеркну, даже там, где турки вообще ничего не планировали, и никаких причин для бегства не было. Что ж, это вполне логично. Предать сложно в первый раз, далее второй и третий – следует уже рутина…
Ошибка Трампа
Ошибаются все. Ошибались и другие американские президенты. Все, что сейчас происходит в Сирии, и все, что может произойти в дальнейшем, полностью на совести Дональда Трампа, который использовал свои полномочия главнокомандующего и поставил весь политический истеблишмент страны перед фактом. Американские политики, огорошенные таким вызывающим поведением своего президента, не знают, что предпринять – пути назад нет, все произошло так стремительно и неожиданно, что никто даже не успел толком отреагировать.
Пока вашингтонский политический класс пытался осмыслить происходящее, американские солдаты уже были далеко от курдских районов. Отношение к произошедшему наглядно продемонстрировала резолюция, осуждающая решения Трампа и поддержанная как демократами, так и республиканцами. Все бы ничего, да поезд уже ушел...
В отсутствие возможности что-либо предпринять, сейчас политологи, эксперты, да и просто политизированные граждане пытаются выстроить различные версии – как для объяснения происходящего, так и для прогноза на будущее.
В действиях Трампа ищут какой-то глубокий смысл - якобы это тайный замысел с целью ослабления Анкары и Москвы, с намерением столкнуть их в Сирии, сделать обстановку в этой стране совершенно неуправляемой и ударить по экономикам Турции и России (!?).
Люди любят глубокомысленные объяснения, в особенности там, где происходит невообразимое – сильнейшая супердержава в мировой истории бежит сломя голову оттуда, где ей ничто не угрожает. Осмыслить это невозможно, поэтому приходится что-то домысливать самим.
Как правило, глубокие объяснения простым вещам не работают. Так и в этом случае. Никакого глубокого замысла и суперсложной многоходовки нет. Трамп на такие полеты фантазии просто неспособен.
Объяснение проще простого. Неважно, сколько у вас ракет с космическим наведением и сверхточного оружия, на создание которого потрачено столько, сколько хватило бы на содержание целых континентов.
Если у вас нет воли к его использованию, если вы, элементарно и грубо говоря, боитесь, то никакое оружие вам не поможет.
Сегодня регионы, из которых ушли американцы, занимают даже не турки, а асадиты, вооруженные автоматами, и которые прошедшие три года не смели даже приближаться к этой территории.
Трамп – купец, и смотрит на мир как на арену сделок. Такие понятия, как «союзники», «однополчане», для него пустой звук. Он не понимает азов политики, он не понимает элементарной вещи: сильная армия – это не война, а предотвращение войны.
Нескольких сот американских военных, расположенных в курдской зоне, было достаточно для того, чтоб армии других сторон, насчитывающие десятки тысяч человек – держались от нее на приличном расстоянии.
Купец не может понимать, что никакой войны американцам в Сирии вестись бы не пришлось, если б они там остались – никто не посмел бы открыть по ним огонь.
Президентов многие не любят. Хуже, когда их не уважают
Сегодня Штаты впервые за многие годы выглядят как слабаки, которым нельзя доверять. Над ними смеется весь мир, а российские солдаты шагают по американским флагам, в спешке брошенным на американских базах в Сирии…
Сегодня все чувствуют себя сильнее Америки и считают, что ее можно пинать без ограничений. Эрдоган заявил, что не будет встречаться в Анкаре с госсекретарем и вице-президентом США. Правда, потом сменил гнев на милость и все же встретился с Майком Пенсом, но… Кто-нибудь посмел бы разговаривать в таком тоне с американцами всего каких-нибудь 10-15 лет назад? Даже откровенно слабому Обаме так не хамили.
Трамп успешно продолжает процесс «опускания» Америки – своими твитами, в которых говорит то одно, то другое: то обличает террористов-курдов, то обещает их защитить, то называет турок союзниками, то грозится стереть их экономику с лица земли...
При этом не предпринимает никаких действий, а возможные санкции против Турции – детский сад – ограничения против крупных чиновников турецкого правительства. А им, между прочим, на эти ограничения, конечно же, не то чтобы совсем наплевать, но и стреляться из-за них не будут.
Сейчас президент США хвастается соглашением, достигнутым в ходе встречи Пенса и Эрдогана, не понимая однако, что это не компромисс, а капитуляция – весь смысл соглашения состоит не в том, чтоб защитить права курдов, а в том, чтоб дать им время уйти добровольно… Вот вам и союзник…
Как-то колумбийский наркобарон Пабло Эскобар сказал: «Если тебя не любят - сделай так, чтобы уважали, если не уважают – сделай так, чтобы боялись». Интересно, какой бы совет он дал нынешнему американскому президенту, после того как он в глазах не только соотечественников, но и всего мира потерял и страх, и уважение?
А как быть с «глубоким замыслом» столкнуть всех? Ничего такого в Сирии не будет. Никакой войны между турками, асадитами и Россией не будет. Назло американцам они сделают все, чтоб процессы проходили максимально спокойно. Турки получат свой заветный коридор, асадиты, наверное, не поверят счастью, которое им привалило – за пару недель вернуть без единого выстрела все, что было потеряно за многое годы кровопролития. Все останутся при своем.
Только курдам в очередной раз придется адаптироваться к новым условиям, а американцам объяснять всему миру: как после этого им можно доверять?