Ильхам Алиев назвал Иран братской Азербайджану страной

«Я очень рад, что братская страна представлена на саммите Движения неприсоединения на самом высоком уровне. Завтра Азербайджан будет председательствовать в этом важном институте. Мы постараемся в течение трех лет достойно отстаивать интересы государств-участников на различных международных мероприятиях», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани, прибывшим в Баку для участия в саммите Движения неприсоединения. Об этом сообщает официальное информагентство АзерТАдж.

По словам азербайджанского лидера, эти прочные связи оказали позитивное влияние на все сферы двустороннего сотрудничества: «В прошлом году наш торговый оборот увеличился более чем на 70 процентов. Считаю это рекордным показателем. За девять месяцев нынешнего года он вновь вырос на 45 процентов. Рад, что совместно реализуемый нами транспортный коридор Север-Юг успешно функционирует. В прошлом году по этому коридору было перевезено в восемь раз больше грузов.

Как мне сообщили, за девять месяцев этого года грузоперевозки увеличились на 70 процентов. Как мы с Вами договорились, в настоящее время также функционирует транспортный коридор Юг-Запад. Вложены взаимные инвестиции. На основе иранских технологий функционирует автомобильный завод. Мы вместе отметили его открытие. В настоящее время идут проектировочные работы, связанные со строительством завода по производству автобусов. Мы плодотворно сотрудничаем в нефтегазовой сфере.

В то же время определение в августе прошлого года правового статуса Каспийского моря еще больше укрепляет наши как пятисторонние, так и двусторонние связи. Очень позитивно традиционное сотрудничество в области культуры».