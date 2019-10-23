Отбор на ЧМ-2020: Азербайджан обыграл Черногорию и вышел в Элитный раунд

Сборная Азербайджана по футзалу провела свой второй матч в отборочном турнире чемпионата мира-2020. Наша команда выступает в отборочной группе 3, игры которой проходят в Баку.

Сегодня подопечные Жозе Алесио встречались с Черногорией и победили со счетом 3:2. В составе сборной Азербайджана отличились Болинья, Рамиз Човдаров и Амир Шоджаеи.