Отбор на ЧМ-2020: Азербайджан обыграл Черногорию и вышел в Элитный раунд
Сборная Азербайджана по футзалу провела свой второй матч в отборочном турнире чемпионата мира-2020. Наша команда выступает в отборочной группе 3, игры которой проходят в Баку.
Сегодня подопечные Жозе Алесио встречались с Черногорией и победили со счетом 3:2. В составе сборной Азербайджана отличились Болинья, Рамиз Човдаров и Амир Шоджаеи.
Напомним, что вчера Азербайджан победил Молдову – 3:1. В другом матче нашей группы Словакия сегодня со счетом 7:4 победила Молдову.
Таким образом, после двух туров у Азербайджана и Словакии по 6 очков. Обе команды за тур до финиша обеспечили себе путевку в Элитный раунд, так как у Черногории и Молдовы очков нет.
Заключительные игры состоятся 26 октября: Черногория – Молдова (17:00), Азербайджан – Словакия (20:00).
Две лучшие команды по итогам кругового турнира выходят в Элитный раунд. Там 16 сборных будут поделены на четыре квартета. Победители групп напрямую попадут в финальную стадию ЧМ-2020, а команды, занявшие вторые места, сыграют в стыковых матчах, где определят обладателей еще двух путевок.