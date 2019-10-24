Новые подробности переговоров Эрдогана и Путина в Сочи
Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров по Сирии беседовали один на один больше двух часов из шестичасовых переговоров, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Они разговаривали не меньше двух часов один на один", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, затем работа продолжилась в составе делегаций, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос, сколько в достигнутом во вторник соглашении российских инициатив, а сколько - турецких, Ушаков сказал, что "это трудно сказать": "Это совместный документ, поэтому и наша часть, и турецкая".
В ответ на вопрос, насколько сложно было договориться, помощник президента России заметил, что это потребовало шесть часов. "Обычно такого рода рабочие встречи длятся не больше двух-трех часов, а здесь - шесть. Вопросы очень важные, и важнейший документ согласовали", - добавил Ушаков.