Новые подробности переговоров Эрдогана и Путина в Сочи

Президенты России и Турции - Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров по Сирии беседовали один на один больше двух часов из шестичасовых переговоров, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Они разговаривали не меньше двух часов один на один", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, затем работа продолжилась в составе делегаций, передает ТАСС.