Что пообещал Трамп «главнокомандующему» сирийских курдов

Президент США Дональд Трамп обещал сирийским курдам, что американские войска надолго останутся на северо-востоке Сирии, заявил так называемый «главнокомандующий» арабо-курдскими отрядами в Сирии (SDF), лидер террористической группировки YPG Мазлум Абдо.

«Трамп подтвердил мне, что американские войска останутся на северо-востоке Сирии надолго», - сказал Мазлум Абдо, добавив, что в ходе проведенного телефонного разговора с американским президентом они «обсудили дальнейшие шаги» сотрудничества, передает ТАСС.

По словам «главнокомандующего», «сотрудничество между американскими войсками и отрядами SDF на востоке Евфрата продолжается». Он добавил, что сирийские курды «попросят американцев избегать прошлых ошибок», имея в виду заявление Трампа о выводе американских частей из северо-восточных районов Сирии.