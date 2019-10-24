Мужчина сгорел в «смертельной ловушке» Tesla

Житель американского штата Южная Каролина Омар Аван заживо сгорел в арендованном электромобиле Tesla после аварии. Об этом сообщает газета Washington Post.

По данным издания, автомобиль Tesla модели S, взятый в аренду, столкнулся с пальмой. После чего литий-ионный аккумулятор машины загорелся. К несчастью, водитель не смог сам покинуть автомобиль, а пытавшиеся ему помочь не сумели открыть двери с убирающимися ручками, которые автоматически не выдвинулись из-за сбоя.

По словам адвоката семьи погибшего, 48-летний врач-анестезиолог, отец пятерых детей Аван арендовал модель S по двум причинам: был чувствителен к охране окружающей среды и заботился о безопасности.

Сторона обвинения настаивает на том, что причиной смерти стали конструктивные дефекты автомобиля. «Эта особенность Model S сделала автомобиль смертельной ловушкой», — говорится в иске семьи погибшего.